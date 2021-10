Mann verbrennt sich bei Arbeitsunfall mit heißem Teer

Ein Hubschrauber fliegt über einem Rettungswagen zu einem Unfallort. Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Brachbach Ein Mann hat bei einem Arbeitsunfall in Brachbach (Kreis Altenkirchen) schwere Verbrennungen erlitten. Am Mittwoch habe der Mann in der Nähe eines Bitumenkochers auf einem alten Bauhofgelände gestanden, teilte die Polizei mit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Als der Kocher mit heißem Teer demnach entleert wurde, entstand zunächst eine Blase. Diese sei aufgeplatzt und habe den heißen Teer ins Gesicht des Mannes gespritzt. Der Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik gebracht. Der genaue Hergang des Unfalls und weitere Angaben zum Schwerverletzten waren zunächst unbekannt.