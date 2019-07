Mann verbrennt bei Feuer in seiner Wohnung

Neunkirchen Ein Mann ist in Neunkirchen in seiner Wohnung verbrannt. Am späten Mittwochabend kam die Feuerwehr nach Polizeiangaben zu dem Wohnungsbrand eines Mehrfamilienhauses. Der Mann, dessen Zimmer gebrannt hatte, wurde leblos gefunden.

Von dpa