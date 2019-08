Mann verbreitet in Schule Angst und Schrecken

Blick auf das Hinweisschild eines Polizeireviers. Foto: Stefan Sauer/Archivbild.

Landstuhl Ein Mann hat mitten auf der Straße in Landstuhl (Kreis Kaiserslautern) zwei Jugendliche mit einem Messer bedroht und anschließend in einer Schule für Angst und Schrecken gesorgt. Der 39-Jährige habe sich dort am Freitagmorgen aggressiv verhalten und mindestens zwei Klassenzimmer der Integrierten Gesamtschule betreten, teilte die Polizei mit.

