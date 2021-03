Mutmaßliches Gewaltverbrechen in der Pfalz : Mann und Frau tot in Wohnhaus in Weilerbach: Tatverdächtiger Sohn gesucht

Mann und Frau tot in Wohnhaus in Weilerbach: Tatverdächtiger Sohn gesucht

Weilerbach Nach einem mutmaßlichen Gewaltverbrechen in der Pfalz sucht die Polizei mit großem Aufgebot nach einem Verdächtigen. Der Mann könnte bewaffnet sein. Der Hintergrund des Geschehens war zunächst unklar.

In einem Wohnhaus in Weilerbach bei Kaiserslautern (Rheinland-Pfalz) hat die Polizei zwei Leichen gefunden. Die Toten, eine 60 Jahre alte Frau und ein 65 Jahre alter Mann, seien am Morgen in einem Gehöft entdeckt worden, teilte das Polizeipräsidium Westpfalz am Dienstag mit. „Wir gehen von einem Tötungsdelikt aus“, sagte ein Sprecher. Dass die beiden erschossen wurden, wollte er „weder bestätigen noch dementieren“.