Kriminalität Mann tot in seiner Wohnung gefunden: Sohn festgenommen

Ein 68 Jahre alter Mann ist in Böhl-Iggelheim (Rhein-Pfalz-Kreis) mutmaßlich getötet worden. Die Leiche des Mannes wurde am Dienstagmorgen in dessen Wohnung gefunden, wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Mittwoch mitteilten. Die Polizei nahm als Verdächtigen den 31-jährigen Sohn des Opfers nahe dem Tatort vorläufig fest.