Mann stürzt mit Traktor Abhang hinab: leicht verletzt

Ein nach einem Unfall abgestürzter Traktor steht an einem Abhang. Foto: -/Polizeidirektion Schweich/dpa.

Klüsserath Ein 50-Jähriger ist mit einem Traktor in Klüsserath (Landkreis Trier-Saarburg) zehn Meter einen Abhang hinabgestürzt und leicht verletzt worden. Nach Angaben eines Polizeisprechers hatte der Mann am Donnerstag noch Glück im Unglück: Das Vorderrad blieb an einem Baum hängen.

