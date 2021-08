Mann stürzt bei Arbeitsunfall in Kellerschacht

Ein Dachschild mit der Aufschrift „Notarzt“ ist auf einem Einsatzwagen angebracht. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Wörth am Rhein Ein Mann ist bei einem Arbeitsunfall in Wörth am Rhein in einen sechs Meter tiefen Kellerschacht gestürzt. Der 41-jährige Arbeiter wurde verletzt, aber schwebe nicht in Lebensgefahr, teilte die Polizei in Wörth am Dienstag mit.

Der Unfall am Montagmorgen an einem Gymnasium sei aus Unachtsamkeit geschehen. Der 41-Jährige sei abgerutscht. Per Rettungshubschrauber wurde er in ein Krankenhaus gebracht.