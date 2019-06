Mann streitet sich mit Ehefrau und bedroht Sohn mit Axt

Handschellen liegen auf einem Tisch. Foto: Frank Leonhardt/Archhiv.

Freisen/St. Wendel Mit einer Axt hat ein 51-jähriger Mann in Freisen (Kreis St. Wendel) seinen Sohn bedroht, als dieser während eines Streits seiner Mutter zu Hilfe kommen wollte. Wie die Polizei in St. Wendel am Samstag mitteilte, war es zwischen dem Mann und seiner 41-jährigen Ehefrau am Freitagabend zu einem Streit gekommen, in dessen Verlauf der 51-Jährige seine Frau bedrohte.

Als der 21 Jahre alte Sohn eingreifen wollte, griff sein Vater zur Axt. Sohn und Mutter verließen daraufhin die Wohnung und alarmierten die Polizei.