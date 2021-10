Mann stirbt in Mainz: Kriminalpolizei ermittelt

Ein Polizeiauto steht hinter einem Absperrband der Polizei. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Mainz Nach dem Fund eines Toten in Mainz hat die Kriminalpolizei Ermittlungen zur Todesursache aufgenommen. Der Rettungsdienst habe die Beamten am Donnerstagabend über einen Bewusstlosen im Bereich eines Wegs in Mainz-Laubenheim informiert, teilte die Polizei mit.

Als die ersten Beamten eintrafen, war der Mann den Angaben nach schon tot. Wegen der Auffindesituation und der noch unklaren Todesursache werde ermittelt, hieß es weiter.