Mann stirbt bei Wohnungsbrand in Neunkirchen

Neunkirchen In Neunkirchen ist am Dienstagmorgen ein Mann bei einem Wohnungsbrand ums Leben gekommen. Alle anderen Bewohner des Mehrfamilienhauses im Stadtteil Furpach seien unverletzt geblieben, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstag.

Weitere Details konnte sie zunächst nicht nennen. Nach Angaben der Feuerwehr handelt es sich bei dem Toten um den 43 Jahre alten Bewohner der Wohnung.