Verkehrsunfall Mann stirbt bei Unfall - Vollsperrung auf A60 aufgehoben

Die Sperrung der A60 nach einem tödlichen Autounfall ist am Abend aufgehoben worden. Am Nachmittag waren zwischen der Anschlussstelle Prüm und Bleialf zwei Autos frontal gegeneinander geprallt, wie die Polizei mitteilte. Die Autobahn hat dort in beide Fahrtrichtungen nur je eine Spur und keine Mittelschutzplanke, wie ein Sprecher sagte.