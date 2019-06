Mann stirbt bei Unfall auf A 65 bei Neustadt

Neustadt Bei einem Unfall auf der Autobahn 65 bei Neustadt ist am Dienstag ein Mann ums Leben gekommen. Der 41-Jährige fuhr am Mittag aus zunächst ungeklärter Ursache auf den vor ihm fahrenden Sattelzug, wie die Polizei mitteilte.

Er wurde in seinem Auto eingeklemmt und starb noch am Unfallort. Der Lastwagenfahrer blieb unverletzt. Am Wagen entstand ein Schaden von rund 8000 Euro, am Sattelzug ein Schaden von 30 000 Euro. Die A 65 musste an der Unfallstelle in Fahrtrichtung Karlsruhe für mehrere Stunden gesperrt werden.