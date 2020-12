Mann stirbt bei Unfall an Bahnhof

Ein Polizist steht im Regen vor einem Streifenwagen dessen Blaulicht aktiviert ist. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Illustration

Kirchen Bei einem Unfall am Bahnhof in Kirchen (Sieg) im Landkreis Altenkirchen ist ein 56 Jahre alter Mann ums Leben gekommen. Die Umstände des Unfalls würden derzeit ermittelt, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa