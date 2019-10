Mann stirbt bei Frontalzusammenstoß

Polch/Gappenach Ein 38 Jahre alter Mann ist nach einem Autounfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen nahe Koblenz gestorben. Fünf Autos waren in den Unfall am Mittwochabend auf der Landstraße 113 zwischen Polch und Gappenach verwickelt, wie die Polizei mitteilte.

Ein 19 Jahre alter Autofahrer hatte in einer Linkskurve die Kontrolle über seinen Wagen verloren, der frontal gegen das Auto des Mannes prallte. Der junge Fahrer und sein 23-jähriger Beifahrer kamen mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen in Krankenhäuser. Der 38-Jährige starb noch an der Unfallstelle.