Mann stirbt bei Brand in Einfamilienhaus

Ein Löschfahrzeug der Feuerwehr. Foto: Daniel Bockwoldt/Archivbild.

Lauterecken Ein 46 Jahre alter Mann ist bei einem Wohnhausbrand gestorben. Das Feuer sei am Dienstagabend in einem Einfamilienhaus in Lauterecken im Landkreis Kusel ausgebrochen, teilte die Polizei mit. Etwa 40 Einsatzkräfte konnten das Feuer schließlich löschen.

Weiterleiten Drucken Von dpa