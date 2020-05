Mann stirbt bei Arbeitsunfall mit Brennofen

Enkenbach-Alsenborn Ein 37 Jahre alter Mann ist in einem Maschinenbauunternehmen in Enkenbach-Alsenborn (Landkreis Kaiserslautern) bei einem Arbeitsunfall ums Leben gekommen. Der Mann habe an einem Brennofen gearbeitet, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

