Mann steuert brennendes Auto von Tankstellengelände

Eine Kelle mit der Aufschrift „Einsatz Feuerwehr“. Foto: Armin Weigel/Archiv.

Wittlich Ein Mann hat in Wittlich in Rheinland-Pfalz möglicherweise ein schweres Unglück verhindert. Der 44-Jährige fuhr am Dienstagabend mit seinem Wagen zum Tanken von der Autobahn ab, wie die Polizei mitteilte.

