Mann stellt Koffer ab und schläft ein: Polizeieinsatz

Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild

Mainz Ein herrenloser Koffer in einem Zug von Koblenz nach Mainz hat einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Ein Mann hatte den Koffer an seinem Sitzplatz abgestellt, war auf Toilette gegangen und anschließend im nächsten Waggon eingeschlafen, teilte die Bundespolizei Kaiserslautern am Freitag mit.

Weil das Zugpersonal zunächst keinen Besitzer ausfindig machen konnte, musste der Zug am Donnerstagmorgen außerplanmäßig in Mainz-Mombach anhalten.