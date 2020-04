Mann starb nach Streit im Wohnheim an Kopfverletzung

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeifahrzeugs. Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild.

Frankenthal Der bei einem Streit in Frankenthal tödlich verletzte 59-Jährige ist an einem offenen Schädelhirntrauma gestorben. Das ergab die Obduktion, wie Ermittler am Freitag mitteilten. Gegen einen 33 Jahren alten Mann wurde Haftbefehl erlassen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Er befindet sich nun im Gefängnis.