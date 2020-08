Mann spuckt und tritt um sich: Vier Polizisten verletzt

Neunkirchen Bei einem Polizeieinsatz nach einer Schlägerei in Neunkirchen sind vier Polizisten leicht verletzt worden. Die Beamten waren am späten Samstagabend über Notruf gerufen worden. Als Hauptaggressor stellten sie einen 31-jährigen Mann fest, der zunächst zu Fuß flüchten wollte, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Als die Beamten ihn einholten, habe sich der Mann sofort aggressiv gezeigt, mehrfach in seinen Rucksack gegriffen und sich mit geballten Fäusten vor sie gestellt.