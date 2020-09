Mann soll seine Mutter umgebracht haben

Ein Polizeifahrzeug fährt mit Blaulicht auf der Landstraße. Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Saarbrücken Ein Mann soll in Saarbrücken seine Mutter getötet haben. Die 80 Jahre alte Frau war am Montag tot in ihrer Wohnung im Stadtteil Dudweiler gefunden worden, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Angestellte eines Pflegedienstes hätten am Morgen die Beamten alarmiert, weil auf ihr Klingeln niemand aufmachte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

In der Wohnung habe sich auch der Sohn des Opfers befunden, der zunächst nicht ansprechbar gewesen sei. Nach ersten Erkenntnissen habe der 58-Jährige versucht, sich mit Medikamenten das Leben zu nehmen. Später habe er dann zugegeben, seine Mutter getötet zu haben.