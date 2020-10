Mann soll Brand in Keller eines Wohnblocks gelegt haben

Blick auf die Handschellen eines Justizbeamten. Foto: Friso Gentsch/dpa/Archivbild

Kaiserslautern Die Polizei hat in Kaiserslautern einen 35-Jährigen festgenommen, der im Keller eines großen Hauses mit mehr als 200 Bewohnern ein Feuer gelegt haben soll. Die Feuerwehr hatte den Brand am Sonntag schnell gelöscht, verletzt wurde niemand, wie die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern am Montag berichtete.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa