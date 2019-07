Mann soll auf 76-Jährigen eingestochen haben

Ein Blaulicht leuchtet an einem Polizeiauto. Foto: Patrick Pleul/Archivbild.

Pirmasens Ein 30-Jähriger soll in Pirmasens bei einem Streit auf einen 76 Jahre alten Mann eingestochen haben. Das Opfer kam mit schweren, aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Der 30 Jahre alte mutmaßliche Täter wurde festgenommen, nach Beendigung der Polizeimaßnahmen aber wieder auf freien Fuß gesetzt.