Mann schüttet Frau Flüssigkeit ins Gesicht: Leicht verletzt

Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Notarztwagens. Foto: Monika Skolimowska/Archiv.

Rommersheim Einer Frau ist am Mittwochmorgen in der Eifel eine ätzende Flüssigkeit ins Gesicht und auf die Hände geschüttet worden. Die 33-Jährige sei mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei in Prüm mit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa