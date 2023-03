Gewaltdelikt : Mann schlägt und beklaut Ex-Freundin: Haftbefehl

Saarbrücken Weil er seine Ex-Freundin geschlagen und beklaut hatte, ist gegen einen 36-Jährigen Haftbefehl erlassen worden. Eine Nachbarin hatte lautes Geschrei gehört und Blut im Flur des Mehrfamilienhauses gefunden, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Demnach war der Mann am Samstag in die Wohnung seiner 29 Jahre alten ehemaligen Lebensgefährtin eingedrungen. Er habe sie mit einem Messer bedroht und ihr mehrfach ins Gesicht geschlagen. Anschließend habe er auch ein Tablet geklaut. Danach flüchtete er zu Fuß.

Nach Angaben der Polizei nahmen Beamte den 36-Jährigen in der Nähe des Tatorts fest. Er sei durch Gewalt- und Drogendelikte bereits „erheblich in Erscheinung getreten“, hieß es weiter. Im Auftrag der Staatsanwaltschaft Saarbrücken wurde er einem Amtsgericht vorgeführt und sitzt nun in Untersuchungshaft. Zuvor hatten Medien berichtet.