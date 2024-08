In Mainzer Bus Mann schlägt Baby in Kinderwagen ins Gesicht

Ein Mann hat in einem Mainzer Linienbus ein Baby angegriffen. Der Täter habe am Dienstag ein im Kinderwagen liegenden Baby ins Gesicht geschlagen, teilte die Polizei mit. Andere Fahrgäste hielten den Täter zunächst auf, konnten seine Flucht aber nicht verhindern. Ob und wie schwer das Kind dabei verletzt wurde, war der Polizei zunächst unklar, sagte ein Polizeisprecher. Direkt nach dem Vorfall wurde die Polizei demnach nicht alarmiert und Verbleib der Mutter war zunächst unbekannt. Sie wurde den Angaben zufolge zunächst von anderen Passagieren getröstet und befand sich in einem Schockzustand.