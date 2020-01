Mann schießt mit Schreckschusswaffe im Bahnhof in Alzey

Ein eingeschaltetes Blaulicht leuchtet auf einer Polizeistreife. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Archivbild.

Alzey Ein bislang unbekannter Mann hat im Bahnhof von Alzey eine Schreckschusswaffe gezogen und in den Boden geschossen. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Demnach hatten sich vier Menschen im Bahnhof am Montagabend gestritten.

