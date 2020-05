Mann schießt mit Schreckschusspistole um sich

Losheim am See Ein mit einer Schreckschusspistole um sich schießender Mann hat einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Passanten hätten am Freitagabend in Losheim am See (Kreis Merzig-Wadern) lautes Knallen gehört und einen Mann mit einer Pistole beobachtet, sagte ein Sprecher der Polizei.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa