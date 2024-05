Landkreis Mainz-Bingen Mann schießt mit Reizstoffpistole auf 21-Jährigen

Der 22-jährige Tatverdächtige konnte nach kurzer Fahndung in Tatortnähe festgenommen werden. Seine Waffe wurde sichergestellt. Warum die flüchtig bekannten Männer in Streit geraten waren, blieb zunächst unklar. Das 21 Jahre alte Opfer kam in ein Krankenhaus. Gegen den 22-jährigen Beschuldigten wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.