Mann schießt bei Einsatz im Saarland auf Polizisten

Neunkirchen Ein Mann soll bei einem Einsatz wegen häuslicher Gewalt im saarländischen Neunkirchen auf Polizisten geschossen haben. Er habe die Beamten verfehlt, sei geflüchtet und später von Beamten der Bundespolizei festgenommen worden, teilte das Landespolizeipräsidium in Saarbrücken am Freitag mit.

Wegen des Verdachts des versuchten Totschlags sitze der Mann in Untersuchungshaft. Die Polizisten blieben unverletzt.

Die Polizei sei am Freitag kurz nach Mitternacht wegen eines Streits zwischen dem Mann und dessen Lebensgefährtin alarmiert worden, hieß es. Der 38-Jährige habe sich beim Eintreffen der Polizei zunächst nicht mehr an der Wohnung seiner Lebensgefährtin befunden. Etwa eine Stunde später sei eine Meldung bei der Polizei eingegangen, dass der Mann gewaltsam versuche, in die Wohnung einzudringen.