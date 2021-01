Mann sauniert am Fahrbahnrand und löst Polizeieinsatz aus

Ein Blaulicht leuchtet auf einem Polizeifahrzeug. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild

Wallerfangen Ein Mann hat an einem Fahrbahnrand eine mobile Sauna benutzt und damit einen Polizeieinsatz ausgelöst. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatten Zeugen am Samstagabend einen nackten Mann in Wallerfangen (Landkreis Saarlouis) gemeldet, der aus einem Fahrzeug gestiegen sei.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa