Mann rastet aus: Polizei stoppt ihn mithilfe eines Tasers

Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet. Foto: Patrick Pleul/dpa/Archivbild.

Kaiserslautern Ein 49-jähriger Mann hat in Kaiserslautern gewütet und soll dabei seine Partnerin mit einem Messer bedroht haben. Die Polizei stoppte ihn am Montagabend mithilfe eines Tasers. Das teilten die Beamten am Dienstag mit.

Hintergrund des Vorfalls war ein Streit zwischen dem Mann und dessen 39-jährigen Partnerin. Die Frau sei wegen der Beziehungsprobleme mit ihrem Kind zu ihrer Mutter gezogen. Als dem 49-Jährigen am Montag der Zugang zu der Wohnung verwehrt worden sei, habe der Mann die Tür eingetreten. Laut Zeugen bedrohte er anschließend seine Frau mit einem Messer. Die Polizei nahm mit mehreren Kräften den sich heftig wehrenden Mann vorläufig in Gewahrsam. Dabei kam der Taser im Kontaktmodus zum Einsatz.