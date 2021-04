Mann rast gegen Baum und stirbt

Oberreidenbach Ein 72 Jahre alter Mann ist bei Oberreidenbach im Kreis Birkenfeld mit seinem Auto gegen einen Baum gefahren und ums Leben gekommen. Er sei am Donnerstagmorgen auf der Bundesstraße 270 unterwegs gewesen, teilte die Polizei in Idar-Oberstein mit.

Der Autofahrer kam aus ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab, ein anderes Fahrzeug war laut Polizei nicht an dem Unfall beteiligt. Der Mann erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Nun soll ein Sachverständiger den genauen Hergang herausfinden. Die B270 war am Donnerstag zeitweise vollgesperrt.