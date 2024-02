Kriminalität Mann nach wilder Fahrt mit gestohlenem Auto gefasst

Ludwigshafen · Erst ein Autodiebstahl, dann eine chaotische Fahrt durch Ludwigshafen. Ein 21-Jähriger richtet am Samstagabend Schäden in der Innenstadt an.

04.02.2024 , 11:35 Uhr

Mehrere beschädigte Fahrzeuge und Verkehrszeichen sind die Bilanz einer wilden Autofahrt eines 21-Jährigen am Samstagabend in Ludwigshafen. Das Auto habe er bei einem Lieferdienst gestohlen, teilte die Polizei mit. Auf seiner Fahrt durch die Innenstadt soll er auch eine Einbahnstraße in falscher Richtung passiert haben. Er prallte mit dem Auto schließlich gegen einen Beton-Kübel. Der herbeigerufenen Polizei versuchte der 21-Jährige den Angaben zufolge noch, zu Fuß zu entkommen, wurde aber kurze Zeit später festgenommen. Die Polizisten registrierten deutlichen Alkoholgeruch und fanden Utensilien für Betäubungsmittel, wie sie mitteilten. Eine Fahrerlaubnis lag nicht vor. Dem 21-Jährigen wird Autodiebstahl, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Gefährdung des Straßenverkehrs zur Last gelegt. Die Polizei ruft dazu auf, weitere Beschädigungen etwa an geparkten Fahrzeugen zu melden. © dpa-infocom, dpa:240204-99-865558/2

