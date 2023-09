Prozess Mann nach tödlicher Attacke auf Betreuer vor Gericht

Nach Einschätzung eines weiteren Zeugen war der Angeklagte sehr einsam. „Sein Tagesablauf bestand darin, mit dem Fahrrad an der Saar zu fahren.“ Er habe wenig zu tun und keinen Kontakt zu seiner Familie gehabt und an einer „absoluten Weltfrustration“ gelitten. Oft habe er sich über seine finanzielle Situation beklagt - auch noch zwei Tage vor der Tat. „Ich hatte ihm empfohlen, sich mit dem Betreuer in Verbindung zu setzen. Was soll man sonst raten“, sagte der 67-Jährige vor Gericht. Beim nächsten Prozesstag am Donnerstag könnte schon ein Urteil fallen.