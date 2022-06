Mannheim : Mann nach Todesfahrt von Mannheim in psychiatrischer Klinik

Mannheim Ein Mann soll seinen Vater getötet und auf der Flucht vier Radler angefahren haben. Eine Radfahrerin starb dabei. Nun entschied ein Richter über die weitere Unterbringung des Verdächtigen.

Er soll seinen Vater umgebracht und auf seiner Flucht eine Radlerin in Mannheim totgefahren haben: Nun ist der Verdächtige in einer psychiatrischen Klinik untergebracht worden. Ein Richter habe am Dienstag einen Unterbringungsbefehl gegen den 36-Jährigen erlassen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft in Mannheim mit. Zuvor war der Mann am Dienstag aus dem Krankenhaus entlassen worden.