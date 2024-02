Unfälle Mann nach Sturz im Motivwagen gestorben

Zudem gab es am Rosenmontag einen weiteren Unfall in Linz am Rhein (Landkreis Neuwied): Ein dreijähriges Kind war aus dem zweiten Stock eines Hauses gefallen. Es stand am Montag an einem geöffneten Fenster, um dem Fastnachtszug zuzusehen, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Laut Mitteilung stürzte das Kind noch vor dem Umzug und wurde verletzt. Per Hubschrauber kam es in eine Klinik in Sankt Augustin nahe Bonn.