Mann nach Streit mit Messer bedroht

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeifahrzeugs. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild

St. Ingbert Ein Mann ist in einer Gaststätte in St. Ingbert mit einem Messer bedroht worden. Zwischen ihm und einem weiteren Gast war es am Dienstagabend zu einem Streit gekommen, der dann in einer Rangelei mündete, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Plötzlich habe sein Kontrahent ein Klappmesser gezogen und gedroht, ihn damit umzubringen. Der bedrohte Mann sowie weitere Gäste konnten den mutmaßlichen Täter den Angaben zufolge aus der Gaststätte drängen. Die Polizei habe ihn dann nach einer Fahndung unweit der Gaststätte auffinden können. Gegen ihn sei ein Strafverfahren eingeleitet worden. Er sei aber weiterhin auf freiem Fuß, sagte eine Sprecherin.