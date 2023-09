Justiz Mann nach Stein-Attacken zu mehreren Jahren Haft verurteilt

Der 44-Jährige hatte im Februar laut Anklage vom Fahrrad aus mehrfach gezielt Steine auf Fußgänger geworfen und diese teils schwer verletzt. Aufgrund einer paranoid-halluzinatorischen Schizophrenie soll der Mann zur Tatzeit vermindert schuldfähig gewesen sein. Er wurde bereits nach seiner Festnahme in einem geschlossenen psychiatrischen Krankenhaus untergebracht. Nach einem Urteil des Landgerichts Trier in 2002 hatte der Mann bereits zuvor in einer geschlossenen psychiatrischen Klinik gesessen.