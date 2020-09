Mann nach Schwelbrand tot in Wohnung aufgefunden

Trier Ein 62 Jahre alter Mann ist nach einem Schwelbrand tot in seiner Wohnung aufgefunden worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte am Samstagvormittag ein Zeuge einen Brand in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Trier gemeldet.

