Mann nach Messerattacke in Mainz schwer verletzt

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. Foto: Friso Gentsch/Archiv.

Mainz Ein 27-Jähriger ist in Mainz durch mehrere Messerstiche schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, war der Mann in der Nacht blutend in einer Kneipe erschienen. Mitarbeiter hätten daraufhin die Beamten informiert.

