Mann nach Garagenbrand noch in kritischem Zustand

Ein Rettungswagen fährt mit Blaulicht durch eine Straße. F. Foto: Marcel Kusch/dpa.

Völklingen Nach einem Garagenbrand in Völklingen befindet sich ein lebensgefährlich verletzter Mann am Montag noch immer in kritischem Zustand. Wie es dessen ebenfalls lebensgefährlich verletzter Ehefrau ging, konnte ein Polizeisprecher nicht sagen.

