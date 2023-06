Trier Mann mit schwerer Stichwunde aufgefunden: Zeugen gesucht

Trier · Fast einen Monat nach dem Auffinden eines schwerverletzen Mannes in Trier sind die Hintergründe der Straftat weiter unklar. Mit einem veröffentlichten Lichtbild des Opfers wendet sich die Polizei nun an die Öffentlichkeit und bitte mögliche Zeugen, sich zu melden, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

02.06.2023, 10:07 Uhr

Der 21-Jährige habe keine Erinnerung an die Tat. Er war am 5. Mai kurz vor Mitternacht mit einer tiefen Stichwunde im Bauchbereich auf der Konrad-Adenauer-Brücke in Trier gefunden worden. Der Mann habe nicht in Lebensgefahr geschwebt, da glücklicherweise keine Organe geschädigt worden seien. Nach den bisherigen Ermittlungen besteht der Verdacht der gefährlichen Körperverletzung gegen Unbekannt, teilte die Polizei weiter mit. © dpa-infocom, dpa:230602-99-915042/2

(dpa)