Bellheim Mann mit Messer in den Bauch gestochen: U-Haft

Mit einem Messer hat ein Mann in Bellheim (Landkreis Germersheim) bei einem Streit mutmaßlich einem anderen Mann in den Bauch gestochen. Der 37-jährige Verletzte wurde anschließend in einer Klinik notoperiert, befand sich aber nicht in Lebensgefahr, wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Mittwoch mitteilten. Ein 18 Jahre alter Verdächtiger sei am Dienstag festgenommen worden und sitze jetzt in einem Jugendgefängnis in Untersuchungshaft. Ermittlungen sollen demnach nun Hergang und Motiv des Angriffs klären.