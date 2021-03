Mann mit Messer angegriffen und schwer verletzt

Nackenheim Ein Mann ist am Dienstag in Nackenheim im Landkreis Mainz-Bingen von unbekannten Tätern mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt worden. Ein Polizeisprecher verwies am Abend auf einen Bericht von „boostyourcity.de“, machte zu Details aber „aus ermittlungstaktischen Gründen“ keine weiteren Angaben.

Die Online-Zeitung berichtete unter Berufung auf Zeugenaussagen, mehrere unbekannte Täter seien am Tatort mit einem Auto vorgefahren und auf das Opfer losgegangen. Dabei hätten sie auch mit einem Messer auf den Mann eingestochen.

Die Täter seien flüchtig, nach ihnen werde derzeit gefahndet, sagte der Polizeisprecher. Nähere Informationen könnten erst an diesem Mittwoch in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Mainz herausgegeben werden.