Mann löst beim Unkrautabflämmen Brand an Fachwerkhaus aus

Ein Feuerwehrfahrzeug (Symbolbild). Foto: Uwe Anspach/Archivbild.

Weitefeld-Oberdreisbach Beim Abflämmen von Unkraut hat ein 69-Jähriger das Gebälk der Fassade eines Fachwerkhauses im Westerwald in Brand gesetzt. Die Feuerwehr und einige Ersthelfer konnten den Brand in Weitefeld-Oberdreisbach am Mittwoch schnell löschen, wie die Polizei in Betzdorf mitteilte.

