Mann lief mitten auf Straße und griff Autos an

Ein Blaulicht der Polizei. Foto: Lino Mirgeler/Archivbild.

Bad Neuenahr Ein laut aus dem Koran lesender Mann auf einer Straße hat im Landkreis Ahrweiler einen Polizeieinsatz ausgelöst. Der Mann sei am Samstag in Bad Neuenahr mitten auf der Fahrbahn gelaufen. „Dabei schlug und trat er gegen mehrere entgegenkommende Pkw“, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa