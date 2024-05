Landau Mann kurz nach Haftentlassung in Klinik gebracht

Knapp eine Woche nach Verbüßung seiner Haftstrafe hat die Polizei einen 35 Jahre alten Mann in seiner Wohnung in Gewahrsam genommen. Das teilte das Polizeipräsidium Rheinpfalz am Freitag mit. Der Mann sei bei einer Kontrolle am Donnerstag aggressiv und stark alkoholisiert gewesen, habe Drohungen geäußert und einen Polizisten beleidigt. Der Mann, der unter anderem wegen Raub und Körperverletzungen polizeibekannt sei, sei in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht worden.