Mann kommt bei Brand ums Leben: Großeltern schwer verletzt

Ein Drehleiterwagen der Feuerwehr fährt mit Blaulicht an einer Unfallstelle vorbei. Foto: Marcel Kusch/dpa/Illustration

Riegelsberg Nach einem Feuer in einem Wohnhaus im saarländischen Riegelsberg ist ein 41-jähriger Bewohner gestorben. Seine beiden Großeltern erlitten schwere Verletzungen, wie Feuerwehr und Polizei mitteilte. Die Flammen waren in der Nacht auf Dienstag kurz nach Mitternacht in der Küche im Erdgeschoss ausgebrochen.

Als die Helfer eintrafen, brannte der Raum bereits komplett und das Haus war stark verraucht.