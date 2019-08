Mann klopft bei Einbruchsversuch an die Tür

Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife. Foto: Lino Mirgeler/Archivbild.

Kaiserslautern Wohl nicht aus Höflichkeit hat ein Mann in Kaiserslautern an eine Wohnungstür geklopft und kurz darauf versucht, sie aufzubrechen. Die 58-jährige Bewohnerin ging am Sonntag wegen des Klopfens zur Tür, als der Unbekannte plötzlich mit voller Wucht dagegen stieß, wie ein Polizeisprecher am Montag berichtete.

